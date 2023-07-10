تفاصيل ترشيح هبة هجرس لمنصب المقرر الخاص المعني بحقوق ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة.. فيديو

علقت الدكتورة هبة هجرس، عضو المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس القومي للمرأة، على ترشيحها لمنصب المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأمم المتحدة، قائلة: "هذا المنصب مهم جدا وهو مقعد واحد على مستوى الأمم المتحدة بهذه الصفة سواء مقرر خاص للإعاقة أو مقرر خاص للمهاجرين أو اللاجئين".

وقالت "هجرس" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، إن كل هذه المقاعد تكون لخبراء من الممكن أن يكونوا على مستوى دولي ومتفهمين للملف ويحملونه بشكل أممي ولديهم رؤية واسعة لهذا الملف في العالم، موضحة أنه يكون مطلوبا من أصحاب هذه المناصب مساعدة لجنة حقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة بخبراتهم في كيفية الترابط بين الدول والأمم المتحدة في هذا الملف ويكون لديهم أدوار متعددة لربط الدول بالأمم المتحدة والمقرر الخاص ليتمكن بخبرته الواسعة من المساعدة في تحقيق نتائج أفضل في مجال ذوي الإعاقة والربط بين الحكومة والأمم المتحدة أو بين الحكومة والمجتمع المدني في كل دولة.

وتابعت، أن هناك 14 متقدما للترشيح على منصب المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأمم المتحدة منهم الصين وروسيا وفرنسا وكينيا والهند، العدد كبير والأسماء كثيرة، موضحة أن لجنة حقوق الإنسان مستقلة وقرارها يكون متوقفا على خبرات ومؤهلات الشخص المتقدم ويتم تقيمه لأن اللجنة تحتاج لأفضل سفير للتعامل مع الأمم المتحدة بجميع الوحدات الموجودة بداخلها، وجميع الدول في الـ 5 مناصب للأمم المتحدة.

وأردفت، أن الاختيار يكون دقيقا للحصول على أفضل شخص يمكنه القيام بهذه المهمة، موضحة أن لجنة حقوق الإنسان تجتمع وتتابع المؤهلات والخلفيات والخبرات لكل المتقدمين للمنصب، وتنظر لمنطقة صاحب منصب المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الحالي وتختار المقرر الجديد من منطقة أخرى من العالم لإعطاء فرصة للدول من خلفيات مختلفة لتمثل مناطقها الجغرافية.