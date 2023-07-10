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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

مصطفى بكري: تحالف العمل الأهلي التنموي يستهدف تعظيم عمليات العمل التطوعي

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قال النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب ، أن مشروع قانون إنشاء التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي ،يأتي لتعظيم عمليات العمل التطوعي وهي مهمة إنسانية مشيراً خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن العمل الاهلي ليس بجديد في مصر وما تقوم به وزارة التضامن االإجتماعي خير دليل علي ذلك ، كما أن التحالف تحت ريادة رئيس الجمهورية ، والإهتمام  بالقانون وآلياته 
وأكد" بكري" أن المجتمع في حاجة لمثل هذه القوانين خاصة في ظل الإحتقان في الشارع ونحتاج مثل هذه القوانين متسائلاً: أين قانون التصالح الذي يهم ملايين المواطنين ويجعل 15 مليون مواطن يشتغلوا"
وتابع أن الدولة تقابل تحديات كثيرة ولدينا قائد وطني حريص علي كل ما يهم المواطن

قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي النائب مصطفي بكري مجلس النواب