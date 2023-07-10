القبض على 4 أشخاص بحوزتهم مخدرات بمدينة بدر والشروق والمرج

نجح رجال مباحث القاهرة فى القبض على 4 أشخاص بحوزتهم 11 كيلو حشيش وهيروين وايس بمدينة بدر والشروق والمرج.

تعود البداية عندما تم ضبط أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية حال استقلاله سيارة "قيادة سائق حسن النية" بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - هاتف محمول).

كما تم ضبط شخصين حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزتهما (كميات من المواد المخدرة "هيدرو - حشيش – آيس – مشروم").

وفى المرج تم ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت كيلوجراما – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – ميزان حساس – فرد خرطوش وطلقات من ذات العيار).

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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