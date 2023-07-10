القبض على شاب أطلق النار على طالب بسبب خلافات مالية فى المقطم

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على شاب اطلق النار على طالب بسبب خلافات مالية بينهما بدائرة قسم شرطة المقطم.

تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبالها (طالب ، مقيم بدائرة القسم) مصاب برش خرطوش إثر مشاجرة بمنطقة سكنه .

وبالإنتقال وسؤال (والده ، مقيم بذات العنوان) قرر بحدوث مشادة كلامية بين كلاً من (نجله وأحد الأشخاص) بسبب خلافات مالية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير على نجله بالضرب بإستخدام فرد خرطوش "كان بحوزته" مُحدثاً ما به من إصابات.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقـــه وبحوزتــه (السلاح المُستخدم فى إرتكاب الواقعة ، طلقة من ذات العيــار) وبمواجهتـــه إعترف بارتكاب الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.