تجديد حبس سائق لودر وصديقه بتهمة سرقة محجر بالقطامية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة حبس سائق لودر وصديقه لمحاولتهما سرقة محجر بالقطامية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة أن البداية كانت عندما نجحت وحدة مباحث قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (أحد الأشخاص وآخر "قائد مركبة لودر" - لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بمحافظة القاهرة)، وبحوزة الأول (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية) حال قيامهما بمحاولة سرقة أحد المحاجر بدائرة القسم ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه وأضاف الأول بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى والآخر "للودر" لاستخدامه فى السرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.