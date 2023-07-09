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الأحد 09 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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Le Dialogue بالعربي

اقرأ في العدد الأسبوعي لـ"البوابة" غدًا: عبد الرحيم على فى مؤتمر إيكس أون بروفانس: تنظيم الإخوان غزا أوروبا

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تقرأ غدًا في العدد الأسبوعي الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الإثنين 9 يوليو 2023:

الانـفجار.. 5 خبراء فرنسيين يحللون الاحتجاجات ودلالتها

مقتل نائل انعكاس منطقى للانحطاط الذى يمر به المجتمع الغربى

مطالبات بتنمية المناطق المهمشة وإعادة النظر فى سياسة الهجرة

عبد الرحيم على فى مؤتمر إيكس أون بروفانس: تنظيم الإخوان غزا أوروبا واخترق الأنظمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتعليمية للمجتمعات الأوروبية

مصطفى الفقى عن انتخابات الرئاسة المصرية القادمة: الأصوات التى تطالب بعدم ترشح الرئيس الحالى.. أصوات نكراء تعادى الديمقراطية

البوابة عبد الرحيم علي أوروبا