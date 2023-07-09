بعد 132 عامًا من إنشائها.. حديقة الحيوان تغلق أبوابها أمام الزائرين

أغلقت حديقة الحيوان، اليوم الأحد، أبوابها أمام الزائرين ، من أجل تطويرها والذي يستمر لمدة 18 شهرًا ، وذلك بعد 132 عامًا من إنشائها.

وقال مصدر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: إن الأماكن الأثرية بالحديقة لن يتم المساس بها أثناء عملية التطوير وسيتم المحافظة على المباني التاريخية والنباتات والأشجار النادرة بها.

وأعلنت وزارة الزراعة أن اليوم، سيتم تسليم إدارة حديقتي الحيوان والأورمان بالجيزة، لمدة 25 عاما إلى التحالف المكون من 3 شركات هما الهيئة القومية للإنتاج الحربي وأبناء سيناء، وحديقتي، لبدء أعمال التطوير. من جانبه، أشاد الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان، بعملية تطوير حديقتي الحيوان والأورمان.