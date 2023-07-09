نائب محافظ القاهرة تتابع أعمال تطوير المنطقة الصناعية بشق الثعبان

عقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا موسعا بمقر المنطقة الجنوبية للمتابعة والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتطوير وتقنين المدينة الصناعية للرخام والجرانيت بمنطقة شق الثعبان، بحضور العميد ماجد فوزي القائم بأعمال رئيس الجهاز التنفيذي لمنطقة شق الثعبان والمهندسة جيهان جادو رئيس حي طرة والمهندسة نورهان حسن بالمكتب الفني بالمنطقة الجنوبية ومديري التشجير والمشروعات التجميلية بوزارة البيئة والهيئة العامة للنظافة والتجميل والإنارة بالقاهرة وممثلي الهيئة الهندسية والمكتب العربي للاستشارات الهندسية.

وفي مستهل الاجتماع، أشارت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إلى أن لقاء اليوم يأتي فى إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن الاهتمام بتطوير منطقة "شق الثعبان"، والعمل على تزويدها بمختلف الخدمات والمرافق، مع وضع اللمسات النهائية والتجميلية من تشجير وزراعة لمنطقة الكيلو الأول بشق الثعبان بداية من مدخل المدينة وحتى منطقة المفارق بالتزامن مع تطوير شبكة المحاور الرئيسية المحيطة بها واعمال الرصف طبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.

ونوهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بضرورة التنسيق التام والجيد بين جميع الأجهزة المعنية والتنفيذية لنهو الأعمال طبقا للجدول الزمني المعد مسبقا والتي تم الاتفاق عليه وذلك للبدء في اعمال تشجير وتجميل مدخل المدينة وبطول الطريق للكيلو الأول.

فقد ناقشت الأعمال المنوطة للجهات المختصة ومنها جهاز شئون البيئة لبدء الأعمال بالسياج الشجري على جانبي الطريق وبالجزيرة الوسطى وذلك بعد انتهاء اعمال تركيب البلدورات والانترلوك وبناء الاحواض على ان يتم زراعة ٤٠٠ شجرة كمرحلة اولى لتستكمل بعد ذلك في المراحل التالية مع مراعاة المسافات البينية بين الاشجار لتكون ٥ أمتار لتغطي اكبر منطقة ممكنة مع اختيار نوعيات ملائمة للاتربة والغبار وقلة المياه والتي تلائم طبيعة المنطقة .

كما وجهت بالبدء في اعمال تجميل وتشجير مدخل بوابة المدينة و اللاندسكيب مع عرض التصميمات التي سيتم اعتمادها أثناء الأعمال إلتزاما بما تم اقراره من قبل في التصميم المعتمد منوه على المتابعة الدورية والمستمرة لكافة مراحل الاعمال اولا بأول للوقوف على كافة المستجدات و تقييم الاعمال بصورة فورية من خلال الاجتماعات الدورية و الجولات الميدانية لخروجها بالمظهر اللائق تماشيا مع اعمال التطوير غير المسبوقة بالمدينة الصناعية

وشددت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بضرورة تذليل كافة المعوقات التأكد من ازالة كافة الاشغالات والتعديات والالتزام بخطوط التنظيم للمصانع و تكثيف حملات النظافة بصورة مستمرة .