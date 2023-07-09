مد تقديم العرض المسرحي "بابا أنا آسف" أسبوعا آخر

أعلن قصر ثقافة بورسعيد عن مد تقديم العرض المسرحي " بابا أنا آسف" نظرا للاقبال الشديد على العرض والذي ، كان مقررا عرضه لمدة 10 أيام بدية من 6 يوليو ، ليستمر العرض اسبوعا آخر

العرض المسرحي يوجه رسالة حب وتقدير لكل أب يبذل فوق المستطاع و يتحمل كل شيء في سبيل أن يرى أبناءه بخير وأن يغرس القيم والمبادئ في نفوسهم، ويسلط الضوء على كيفية تربية جيل يدرك قيمة الأب ودوره في التربية والحماية، ويقدم العرض في إطار استعراضي غنائي للأحداث وكيفية مواجهة بعض الصعوبات وحث الأطفال على التعاون والصداقة والعودة للقيم الأخلاقية والإنسانية.

العرض للكاتب سامح الرازقي، اخراج محمد الدسوقي، بطولة الفنان القدير حسني عكري، والفنانون: خالد جمعة، سارة هاني، محمد مجاهد، بسمة مجاهد، بالاشتراك مع أبطال مسرح الطفل: فرح رفاعي، سليم السفطي، جنى مدحت، ريتال رفاعي، مهند وائل، ساجد عماد، ريبيكا أسامة، فرح هاني، غنى هاني، لانا حافظ، تالا رفعت، معاذ تامر، كادي محمد، مليكة محمود، خديجة السفطي، ليان حافظ، مالك غريب، هولي أسامة.