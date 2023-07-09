نهائي أمم أفريقيا| المنتخب الوطني يخسر من المغرب

خسر منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، أمام المغرب بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس السبت، في نهائي بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت ٢٣ سنة.

وكان قد تقدم الفراعنة بهدف ثم جاء طرد لاعب الفراعنة وضربة جزاء لصالح المغرب، وهي التي صعبت الأمور على الفراعنة.

المباراة التي تجمع بينهما حاليًا ضمن نهائي بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت ٢٣ سنة.

وجاء التشكيل الذي يخوض به البرازيلي المباراة كالتالي :

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: محمد طارق - حسام عبد المجيد - أحمد عيد - حاتم سكر.

خط الوسط: محمد شحاته - محمود صابر - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: أحمد عاطف قطة - أسامة فيصل - إبراهيم عادل.