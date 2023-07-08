مستقبل وطن يقدم الدعم للمرضى والأطباء بمستشفى الزرقا المركزي

نظمت أمانة الشباب والمرأه بحزب مستقبل وطن بدمياط زيارة للمستشفي المركزي بالزرقا ووحدة الغسيل الكلوي لتقديم كافة أوجه الدعم للمرضي والأطقم الطبية والوقوف على احتياجاتهم وتقديم الدعم المعنوي للقائمين على خدمة المرضي وتوفير كافة إحتياجات وحدة الغسيل الكلوي ، إيمانا بالدور الاجتماعي للحزب نحو المجتمع .

وأكد الحزب فى بيان له اليوم أن نوابه بدمياط النائب محمد الحصي عضومجلس النواب وامين عام الحزب والمهندس وليد التمامي عضومجلس الشيوخ وأمين عام حزب مستقبل وطن بالزرقا والنائب محمد علي ابوحجازي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وامين قطاع الاعمال بالحزب والمستشار محمد الماشطه امين التنظيم بالمحافظه على أهمية دعم الدور المجتمعي.

شهدت الزيارة لقاء الاطقم الطبية من العاملين والاطباء وتقديم وجبات غذائية وهدايا عينية وتوفير الأغذية المطلوبة ، حرصًا من الحزب على توفير السبل اللازمة لدعم القطاع الطبي من اجل تقديم الرعاية الصحية في مختلف التخصصات علي أكمل وجه .

جاء ذلك بحضور جميع قيادات حزب مستقبل وطن بمركز ومدينة الزرقا .

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