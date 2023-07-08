غياب السولية ومتولي عن لقاء الزمالك فى الدوري الممتاز

تأكد غياب الثنائي محمود متولي وعمرو السولية لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي عن لقاء الزمالك فى القمة 126 المقرر لها يوم الخميس المقبل بالدوري الممتاز.

وتعرض عمرو السولية للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة حرس الحدود بالدوري، فيما تعرض محمود متولي للإصابة بجزع في كاحل القدم خلال التدريبات التي سبقت مباراة الحرس، ويستمر غياب اللاعبين لمدة شهر قابلين للزيادة وفقا لبرنامجهما التأهيلي اللذين بدءا الخضوع له من بعد هذه المباراة.

ويواصل السولية ومتولي أداء برنامجهما التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور أحمد أبو عبلة والدكتور محمد وفائي، قبل التعافي من الإصابة ومن ثم المشاركة في التدريبات الجماعية لفريقهما في الفترة القادمة.

ويستعد الأهلي اليوم السبت لمواجهة الاتحاد السكندري في السابعة مساء بإستاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

يتربع الأهلي على عرش صدارة أندية الدوري برصيد 72 نقطة، ومازالت لديه 4 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 28 مباراة حقق الفوز في 22 مباراة، وتعادل في 6 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك المارد الأحمر أقوى خط هجوم بـ52 هدفا ، كما يعد الأفضل دفاعياً حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز في 12 لقاء وتعادل في 6 مواجهات وخسر 13 مرة وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 37 هدف.