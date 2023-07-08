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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

شيرى عادل تعيش حالة من النشاط السينمائى بعد فترة غياب

شيري عادل
شيري عادل
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تعيش الفنانة شيرى عادل حالة من النشاط الفنى بالأخص سينمائياً خلال الفترة المقبلة بأكثر من عمل، بعد فترة إبتعاد عن الساحة السينمائية خلال الفترة الماضية.

أنهت الفنانة شيرى عادل جميع مشاهدها من فيلم "لف وإرجع تانى" ، والمنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة بالموسم السينمائى الصيفى، بطولة شيرى عادل، آيتن عامر، أحمد فتحى، صلاح عبدالله، محمود حافظ، محمد رضوان، والإخراج شادى على.

وفى نفس السياق بدأت شيرى الاستعدادات لفيلم "أصل الحكاية" ، بطولة شيرى عادل، خالد الصاوى، هالة فاخر، بيومى فؤاد، والإخراج محمد أمين.

يذكر أن آخر أعمال الفنانه شيرى عادل مسلسل "حكايات جروب الدفعه"، بطولة شيرى عادل، عمرو وهبه، ولاء الشريف، بسمه داوود، أسامة الهادى، والإخراج محمد عبد السلام.

شيري عادل لف وارجع تاني اصل الحكاية أيتن عامر خالد الصاوي