أستاذ جلدية: 75% من التجاعيد مصدرها الإفراط في التعرض لأشعة الشمس.. فيديو

قال الدكتور حسن الفكهاني أستاذ الجلدية والتناسلية في كلية الطب بجامعة المنيا، إنّ الشمس مهمة جدا لحياتنا فهي مسؤولة عن أشياء كثيرة، منها أن هرمون النمو عند الأطفال لا يعمل إلا عند وجود الشمس، كما أن فيتامينات كثيرة في الجلد لا تعمل إلا في وجود الشمس.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم السبت: "لكن على الناحية الأخرى، هناك مشكلة في أن التعرض للشمس بكثرة يؤدي إلى هرم الجلد وشيخوخته، كما أن 75% من تجاعيد الجلد مصدرها الإفراط في التعرض لأشعة الشمس".

وتابع: "الناس اللي بتحب التعرض للشمس بزيادة وبتعمل تان باستمرار تعرض جلدها للتجاعيد، والتان لا تمنع أي شيء، لكنها تساعد على اكتساب الصبغة بسرعة".

وأكد: "أشعة الشمس القوية من الساعة 11 صباحا حتى الرابعة عصرا ضارة جدا، حتى على المصابين بالأمراض الجلدية، فمريض البهاق يستفيد جدا من شمس المغرب وشمس الفجر، وعندما يتعرض لشمس الظهيرة يزيد المرض، وتكون الأشعة جميلة ومفيدة بعد الرابعة عصرا".