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السبت 08 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار أمام الجنيه فى البنوك اليوم السبت 8 يوليو 2023

دولار
دولار
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استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري، اليوم السبت 8-7- 2023 في البنوك، وسجل بالبنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، بالبنوك كالتالي:

البنك المركزي
30.84 جنيه للشراء، 30.96 للبيع.

البنك الأهلي المصري
30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

بنك مصر
30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي "cib"
30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه. 

الدولار في البنك المركزي الجنيه المصري الدولار أمام الجنية