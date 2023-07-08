أسعار الدولار أمام الجنيه فى البنوك اليوم السبت 8 يوليو 2023

السبت 08/يوليو/2023 - 08:36 ص

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري، اليوم السبت 8-7- 2023 في البنوك، وسجل بالبنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، بالبنوك كالتالي:

البنك المركزي

30.84 جنيه للشراء، 30.96 للبيع.

البنك الأهلي المصري

30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

بنك مصر

30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي "cib"

30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه.