بالصور.. المئات يشيعون جثمان طالب سقط من الأسانسير في البحيرة

شُيعت جنازة الطالب يوسف محمود كريم في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، قبل قليل،حيث حضر العشرات من أهالي المدينة لتوديعه.

كان الطالب قد سقط في بئر الأسانسير بعد صعوده الطابق الخامس، ما أدى إلى وفاته على الفور، تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق.

كانت قد شهدت مدينة دمنهور اليوم الجمعة حادثًا مأساويًا، إذ لقي طالب بالصف الثالث الإعدادي مصرعه في الحال بعد سقوطه في بئر الأسانسير بعد صعوده الطابق الخامس، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق.

وفور تلقي اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما يُجرى التحقيق في الحادث.