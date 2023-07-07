المنتخب الأوليمبي يرتدى الزي الأبيض فى نهائي أفريقيا.. وينقل ملعب التدريب الختامي

أسفر اجتماع الفنى لمباراة مصر والمغرب فى نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة لكرة القدم المقرر له فى الحادية عشرة مساء غد بتوقيت القاهرة عن ارتداء المنتخب المصري للفانلة البيضاء والشورت الأسود والجورب الابيض، بينما يرتدى منتخب المغرب القميص الأحمر والشورت الاخضر والجورب الأحمر.

حضر الاجتماع من الجانب المصري محمود حرب مدير المنتخب ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي للمنتخب وعيد سليمان مسئول المهمات .

وطالب محمود حرب بنقل ملعب التدريب الختامي للمنتخب اليوم بعيد عن الملعب المكشوف الذى تدرب فيه المنتخب أمس منعا للمراقبة ، وتمت الموافقة على نقل التدريب ، كما طالب مدير منتخب مصر الأوليمبي بحصول مصر على حصتها كاملة من تذاكر المباراة .

ويختتم المنتخب تدريباته فى التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة استعدادا لمواجهة المغرب وسط شحن المعنويات الذي لا يتوقف من جانب جمال علام رئيس اتحاد الكرة ومحمد بركات عضو المجلس والمشرف العام على المنتخب إضافة إلى ارتفاع معدل الحماس لدي اللاعبين واصرارهم على العودة بالكأس بعد نجاحهم فى تحقيق حلم التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.