الجريمة والعقاب.. المؤبد ينتظر المتهمين بالاتجار في الأقراص المخدرة بالدقهلية



تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الاجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وعثر بحوزتهم على مليون قرص لعقار الكبتاجون و24 كيلو جرام من مخدر الهيدرو .

كانت تحريات الأجهزة الأمنية أكدت ضلوع تشكيل عصابي يضم 3 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية بالاتجار في الأقراص المخدرة، وبإجراء التحريات وتكثيف الاجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (مليون قرص لعقار الكبتاجون المخدر - 24 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - مبالغ مالية).

قدرت القيمة المالية للمضبوطات بـحوالى (36 مليون جنيه تقريباً)

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي ذلك السياق قال المستشار القانوني، ياسر هريدي المحامي ، إن القانون ينص على أنه يعاقب بالإعدام أو المؤبد كل من صدر أو استورد أو صنع مادة مخدرة.

وأضاف هريدي في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن العقوبات تختلف في حالة التعاطي او حيازة كمية؛ موضحا أنه في حالة وجود سلاح مع المواد المخدرة ففي تلك الحالة يكون ظرف مشدد، وعقوبة السلاح بدون تراخيص تتراوح ما بين السجن المشدد أو المؤبد في حالة وجود سلاح مشخشن، وفي تلك الواقعة وجود السلاح مع المواد المخدرة في مكان تصنيعها فالحكم يكون بالسجن المؤبد وجوبي لوجود ظرف مشدد، وذلك طبقا لنص المادة 33 ب "كل من انتج اواستخرج وصنع جوهرا مخدرا بقصد الاتجار تكون عقوبته المؤبد نظرا لوجود ظرف مشدد .