"كانوا رايحين يخطبوا" .. إصابة شخصين في حادث تصادم بالقليوبية

أصيب شخصان فى حادث تصادم بطريق الرشاح بدائرة قسم قها بمحافظة القليوبية، كانا بستقلان دراجة نارية اصطدمت بسيارة بالطريق، جرى نقل المصابين لمستشفى قها، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

دفعت الأجهزة التنفيذية بالقليوبية بمعداتها لرفع اثار الحادث وتيسير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية بطريق الرشاح بدائرة قسم شرطة قها.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة كلا من أحمد جمال، وأحمد محمد خطاب، اثر استقلالهما دراجة نارية اصطدمت بسيارة بطريق الرشاح، جرى نقل المصابين لمستشفى قها لاتخاذ اللازم.

وكشفت التحريات الأولية، ان المصابين أحدهما كان يذهب بصحبة عائلته وأفراد أسرته ليخطب إحدى الفتيات بمدينة قها، وحدثت تلك الواقعة.