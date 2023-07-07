مصر تتأهل لبارلمبياد باريس للبوتشا في فرق الزوجي

تأهل منتخب مصر للزوجي إلي أولمبياد باريس 2024 للبوتشا، بعد تحقيق الفوز على المنتخب التونسي.

وتعد هذه المرة الأولي في تاريخ مصر التي يتأهل فيها منتخب مصر للبوتشا للأولمبياد.



ونجح الثنائي هناء علام ومحمود بدوي في الحصول على الميدالية الذهبية والتأهل لاولمبياد باريس 2024 بعد الفوز على المنتخب التونسي بمجموع المباراتين.

وتعد هذه الميدالية الذهبية الأولي لفراعنة البوتشا في فرق الزوجي.

ويعد هذا المنتخب المصري أول منتخب بارأولمبي يتأهل للبارلمبياد.

وكان المنتخب المصري حقق 3 ميداليات ذهبية فردية وميدالية فضية على المستوي الفردي.



و تختتم البطولة اليوم الجمعة.

وتعد هذه البطولة المؤهلة لاولمبياد باريس 2024 تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الدولي للبوتشا.

ونجح الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد آدم في استضافة البطولة على الأراضي المصرية لأول مرة في تاريخ الرياضة البارالمبية المصرية.