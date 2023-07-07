كنيسة الشهيد ماريوحنا المعمدان بأرض الخيالة فى القاهرة

تعد أحدث كنيسة فى مصر على أسم الشهيد يوحنا المعمدان وقد أفتتحت للصلاة فى ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢ وقد بنيت فى حى أرض الخيالة الذى تم تنفيذه ضمن المشروع القومى للقضاء على العشوائيات. بتنفيذ من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وقد تم أنشاء الكنيسة به طبقا للتوجيه الرئاسى ببناء كنيسة فى كل مجتمع عمرانى جديد.

مساحة مشروع ارض الخيالة ٣٧.٥ فدان ، ويضم عدد ٤٢ عمارة سكنية توفر ٢٢٦٨ وحدة سكنية بالإضافة إلى منطقة الخدمات (مسجد – كنيسة – مركز إسعاف – نقطة شرطة – نقطة إطفاء – مكتب بريد – مركز شباب - حديقة عامة) .

وتسكينه بأهالى عدة مناطق عشوائية مثل السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة ، والمناطق الملاصقة لسور مجرى العيون بمصر القديمة، وذلك فى إطار مشروع تطوير القاهرة التاريخية وإزالة العشوائيات منها.