مسرح قصر ثقافة بورسعيد كامل العدد في العرض المسرحي "بابا أنا آسف"

شهد مسرح قصر ثقافة بورسعيد مساء أمس الخميس، وسط حشد جماهيرى غفير انطلاق أولى ليالى العرض المسرحي الاستعراضى «بابا أنا أسف» للمخرج محمد الدسوقى، تأليف سامح الرازقى، ألحان أحمد العجمى، مخرج منفذ سارة فؤاد، مصمم استعراضات كريم مصطفى، تدريب محمد محسن، تصميم ديكور شادي قطامش وذلك برعاية وتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة بالاهتمام بمسرح الطفل لما له من دور كبير في توجيه وتعليم الأطفال من خلال العمل الدرامي.

"بابا.....أنا آسف" مسرحية إستعراضية غنائية للطفل...توجه رسالة حب وتقدير لكل أب.. يبذل فوق المستطاع ويتحمل كل شيء في سبيل أن يرى أبناؤه بخير وأن يغرس القيم والمبادئ فى نفوسهم، ويسلط الضوء على كيفية تربية جيل يقدر ويحترم ويشعر ويعبر، جيل يدرك قيمة الأب ودوره فى تربيتهم وحمايتهم بحب وحنان، جيل يدرك أنه عندما يرفض الأب طلبا أو رغبة لأولاده، فهو يعلمهم أهم درس من دروس الحياة، وهو أنه ليس بالضرورة أن نحصل على كل شيئ نريده، حتى لو كان موجود ومتاح.. لأنه ربما لا تعطينا الحياة كل مانريد وعلينا أن نرتب احتياجاتنا وطلباتنا وفقا لقاعدة الأهم فالمهم.

وجرى العرض في إطار استعراضي غنائي للأحداث وكيفية مواجهة بعض الصعوبات وحث الأطفال على التعاون والصداقة والعودة للقيم الأخلاقية والإنسانية.

أقيم العرض بمشاركة مجموعة من الفنانين بطولة الفنان القدير حسني عكري، الفنان خالد جمعة، الفنانة سارة هاني، محمد مجاهد، بسمة مجاهد بالاشتراك مع نجوم مسرح الطفل المبدعين:فرح رفاعي،سليم السفطي،جني مدحت، ريتال رفاعي، مهند وائل، ساجد عماد، ريبيكا أسامه، فرح هاني، غني هاني، لانا حافظ، تالا رفعت، معاذ تامر، كادي محمد، مليكة محمود، خديجه السفطي، ليان حافظ، مالك غريب، هولي أسامه. "بابا أنا أسف " ملابس علا عبد اللطيف، دعاية عادل جرجس،مايكل چورج، فوتوغرافي محمد راشد، الاعلام رانيا شريف، المخرج المنفذ " أسامة مسلم، ساره فؤاد، يحيي الدسوقي "، هيئة الإخراج " أسامة خليل،إنجي البواب " تصميم الماسكات أحمد كمالوو، إضاءة سليمان رضوان، عماد الجنايني، صوت ومؤثرات معتز مصطفى، محمد مدبولي، رئيس الشئون الهندسية جمال سعيد، مدير إنتاج محمود بيومي، مندوب الصرف رمضان عوض، المشرف الفني حسني عكرى.

ويأتى العرض المسرحى "بابا... أنا آسف" ضمن عروض مسرح الطفل، إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة الدكتورة جيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى ومن خلال البرامج الهادفة التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وينظمها إقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقافة بورسعيد بإدارة د. جيهان الملكى.