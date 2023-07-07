الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل عميلا لنظام كييف نفذ تفجيرات بسكك الحديد القرم

الجمعة 07/يوليو/2023 - 01:50 م

أكدت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي، اعتقال عميلا جندته الاستخبارات الأوكرانية، متورط في ارتكاب عمل إرهابي في السكك الحديدية بالقرم، خلال شهر فبراير الماضي.

وأوضحت الهيئة الروسية - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة، أن "عناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اعتقلوا في سيمفيروبول عميلا للمخابرات العسكرية الأوكرانية قام بتفجير خطوط السكك الحديدية في شبه جزيرة القرم، فبراير الماضي، وذلك بناء على تعليمات من الخدمات الخاصة الأوكرانية".

وأشار البيان إلى أن المعتقل "أدلى باعترافات بشأن التعاون مع الخدمات الخاصة لأوكرانيا وارتكاب عمل تخريبي وإرهابي، وتم فتح قضية جنائية ضده بموجب 281 من القانون الجنائي الروسى (التخريب)، والذي ينص على العقوبة بالسجن لمدة 10 إلى 20 سنة".