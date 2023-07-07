ضبط جمبري واستاكوزا وسلع غذائية منتهية الصلاحية قبل بيعها للجمهور بدهب| صور

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة جنوب سيناء، بالتنسيق مع مجلس مدينة دهب وفرع حماية المستهلك، حملة أسفرت عن تحرير 23 محضرا، شملت ضبط كيس جمبرى زنة الكيس 1.2 كيلو جرام بإجمالى 33.6 كيلو منتهية الصلاحية وكذا 16 طبق استاكوزا مجمدة غير مصحوبة بأية بيانات إنتاج أو صلاحية بإجمالي 11.2 كيلو جرام.

وقال المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء لـ"البوابة نيوز"، إنه بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وكذا اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بتشديد الرقابة على المحلات والأسواق والمطاعم لطبيعة جنوب سيناء بأنها أحد أهم المقاصد السياحية بمصر، وجهنا حملة موسعة أمس الخميس، برئاسة وكيل الوزارة، وبالتنسيق مع اللواء أحمد جميل رئيس مدينة دهب، وعبد الراضي محمود مدير فرع حماية المستهلك بجنوب سيناء، وصقور الرقابة بمديرية تموين جنوب سيناء محمودعبود، وأحمد محمود، ومحمد الزيات، ورباب إبراهيم.

وتابع، أسفرت الحملة عن تحرير 23 محضرا، جرى خلالها جرى ضبط 28 كيس جمبرى زنة الكيس 1.2 كيلو جرام بإجمالى 33.6 كيلوجراما منتهية الصلاحية وكذا 16 طبق استاكوزا مجمدة غير مصحوبة بأى بيانات إنتاج أو صلاحية بإجمالى 11.2 كيلو، و7 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، و14 محضر عدم حمل شهادات صحية، ومحضر بيع بأزيد من السعر وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

1

11111111

222222

111111

22222

11111

3333

333

222

111

33

22

11

3