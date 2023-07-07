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الجمعة 07 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير خارجية عمان يبدأ زيارة رسمية لفلسطين

عمان بدر بن حمد بن
عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي
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بدأ وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي اليوم الجمعة، زيارة رسمية إلى دولة فلسطين. 

وكان في استقبال وزير خارجية سلطنة عمان، الذي وصل مقر الرئاسة في مدينة رام الله على متن طائرة مروحية أردنية، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.
وتوجه الوزير البوسعيدي والمستقبلون إلى ضريح الشهيد الرئيس ياسر عرفات، حيث وضع الوزير الضيف إكليلا من الزهور على الضريح وقرأ الفاتحة.
ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية العماني مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس لنقل رسالة من سلطان عمان هيثم بن طارق، تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والتأكيد على موقف السلطنة الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

فلسطين سلطنة عمان