اصابة شخصين بالرصاص خلال مشاجرة بمدينة نصر

أصيب شخصان بالرصاص فى مشاجرة طاحنة بين 3 أطراف أمام معرض سيارات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث .

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طـرف أول: "3 أشخاص بحوزة أحدهم فرد خرطوش ، وطرف ثان: 3 أشخاص أحدهم مصاب برش خرطوش بالظهر وطرف ثالث: أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم وبحوزته طبنجة لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين الأول والثانى بجوار معرض السيارات الخاص بالطرف الثالث تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهم بالضرب وقام أحد أفراد الطرف الأول بإطلاق عيار من السلاح المضبوط بحوزته محدثاً إصابة أحد أفراد الطرف الثانى و إصابة أحد الأشخاص تصادف تواجده بمحل المشاجرة، كما قام الطرف الثالث بإطلاق عيار نارى فى الهواء من الطبنجة المضبوطة بحوزته خشية قيام طرفى المشاجرة بإتلاف السيارات الخاصة بالمعرض.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أطراف المشاجرة وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.