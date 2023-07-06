مارك زوكربيرج عن تطبيق "ثريدز": تويتر أضاع الفرصة

أعلن مؤسس شركة ميتا، مارك زوكربيرج، عن إنجاز منصته الجديدة ثريدز المنافسة لتويتر، حيث أعلن أن عدد المستخدمين وصل إلى 10 ملايين مشترك في غضون ساعات من إطلاقها.

وبحسب ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية فقد أشار زوكربيرج إلى أن تويتر أضاعت فرصتها في أن تصبح منصة ضخمة، فيما يركز ثريدز على اللطف، بينما تركز نسختها المقلدة على العنف.

وأدت حركة التنافس الرامية إلى الإيقاع بتويتر من قِبَل زوكربيرج إلى تحدي إيلون ماسك في معركة قفص، ويبدو أن رئيس شركة ميتا قبِل عرض المباراة.

وفي تبادل للحديث على منصة ثريدز، أكد زوكربيرج أنه يجب أن يكون هناك تطبيق للمحادثات العامة به أكثر من مليار شخص، وأن تويتر لم تستغل الفرصة التي أتيحت لها لتحقيق ذلك، في حين يأمل زوكربيرج أن تفعل ميتا ذلك.

وتعرض موقع تويتر لانتقادات بسبب إعادة حسابات محظورة سابقًا، مثل حساب الرئيس السابق دونالد ترامب والمؤثر الكاره للمرأة أندرو تيت، وهذا جعل من ثريدز منافسًا يركز على اللطف ويجعل منه "مكانًا ودودًا".

ولم يغرد ماسك الذي يتابعه أكثر من 146 مليون شخص على تويتر، عن إطلاق المنصة الجديدة، على الرغم من أنه غرد بعد الإطلاق، معربًا عن "حبه العميق للموضة والهندسة المعمارية".

وقد أعلنت شركة ميتا، مالكة فيسبوك وإنستجرام، أن أوائل المستخدمين لثريدز هم جينيفر لوبيز وكولدبلاي ونجم كرة القدم الأمريكي توم برادي، وكشفت عن أرقام المستخدمين الأولية التي وصلت إلى 10 ملايين مستخدم في غضون سبع ساعات من إطلاقها، مقارنة بحوالي 13 مليون مستخدم لمنافس آخر على تويتر، ولكن هذا الرقم أقل بكثير من عدد مستخدمي تويتر الذي يزيد عن 250 مليونًا.