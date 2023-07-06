افتتاح معرض «البطلات التشيكيات والمصريات» بالقاهرة.. صور

افتتح الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والسفير إيفان يوكل؛ سفير جمهورية التشيك لدى القاهرة، معرض "البطلات التشيكيات والمصريات"، المستمر حتى ١٥ يوليو ٢٠٢٣، ويتم تنظيمه بالتعاون مع سفارة الجمهورية التشيكية بالقاهرة والمراكز التشيكية، وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر.

وجه الدكتور أحمد زايد التهنئة للسفير ولجمهورية التشيك بمناسبة اليوم الوطني، مشيرًا إلى الروابط التي تجمع بين مصر والتشيك والتعاون المشترك الممتد من ستينيات القرن الماضي وحتى الوقت الحاضر.

وعبر زايد عن سعادة المكتبة باستضافة المعرض الذي يعرض قصص نجاح المرأة من البلدين، مؤكدًا أن المرأة تلعب دور بطولي في المجتمع، واليوم المرأة المصرية تلقى دعمًا من القيادة السياسية وأصبحت جزءًا محوريًا من تشكيل الحكومة المصرية والبرلمان وفي مختلف القطاعات، وكذلك في مكتبة الإسكندرية.

وقال السفير إيفان يوكل إن فكرة المعرض انطلقت قبل سنوات، وأقيم المعرض في أكثر من دولة حول العالم.

وأكد أن المعرض له مذاق خاص في مصر، وتم عرضه لأول مرة في مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة في مارس ٢٠٢٣، ثم في مدينتي الأقصر والقاهرة، وسيستمر المشروع حتى ديسمبر ٢٠٢٣.

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