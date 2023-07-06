منع عدد من جماهير الأهلي والإسماعيلي من حضور المباريات لنهاية الموسم

أعلنت رابطة الأندية المحترفة، حرمان عدد كبير من جماهير الأهلي والإسماعيلي من حضور مباريات الفريقين حتى نهاية الموسم.

وقررت الرابطة منع 2381 من جماهير النادي الأهلي من حضور المباريات المتبقية للفريق حتى نهاية الدوري على خلفية ما بدر منهم خلال لقاء الإسماعيلي الذى أقيم أمس الأربعاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

كما قررت رابطة الأندية المحترفة أيضا حرمان 217 مشجع من جماهير الإسماعيلي من حضور المباريات حتى نهاية الدوري لما بدر منهم أيضاً خلال اللقاء.

وحقق الأهلي الفوز على الإسماعيلى بهدف فى المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

ويتصدر الأهلي قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 72 نقطة ويحتاج إلى 5 نقاط للتتويج بلقب الدوري رسميا.