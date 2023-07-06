"شباب ورياضة" شمال سيناء تنفذ ندوة تثقيفية عن حقوق المرأة السياسية

نفذ مركز شباب مدينة العريش اليوم ندوة تثقيفية عن حقوق المراة السياسية لتنمية فكر الفتيات تنفيذا لخطة نشاط الشهر بحضور طلائع ورواد المركز.

وأشارت الندوة إلى أهمية المرأة والتي حاضرت فيها مروة حمدي وتحدثت عن دور المرأة في نهضة المجتمعات القديمة والحديثة وأثبتت من خلال هذا الدور قدرتها على التغيير الإيجابي في تلك المجتمعات فحضور المرأة اللافت في مختلف جوانب الحياة وإصرارها على الوقوف بجانب الرجل ومساندتها له دليل على كونها عنصرًا أساسيًا في إحداث عملية التغيير في المجتمع.

وتحدثت أيضا عن تعزيز الإسلام لمكانتها ومنذ بداية العقد العالمي للمرأة وحتى مؤتمر بكين عام 1996 ازداد الاهتمام بقضيّة تمكين المرأة وإتاحة الفرصة لها لممارسة دورها بفعاليّة مثل الرجل والمساهمة في صنع القرارات في مختلف مجالات الحياة الثقافيّة، والاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة.

وقد أولت العديد من المنظمات والهيئات والدول الاهتمام بهذا المجال وذلك من خلال إقامة مجموعة من المؤتمرات والندوات وأشارت هذه الفعاليّات بكافة أشكالها المتنوّعة إلى أهمية تمكين المرأة وإعطائها الحق الكامل بالعمل في كافة الميادين.

وأكد إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء على دور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة للوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.