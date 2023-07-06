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الخميس 06 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

باريس سان جيرمان يعلن قدوم طائرة تحمل أولى صفقاته

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
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شوقت الصفحة الرسمية لنادى باريس سان جيرمان الفرنسى، متابعيها بطريقة الإعلان عن أول صفقات الفريقه فى الميركاتو الصيفى الجارى.
حيث مهدت الصفحة الرسمية لنادى باريس سان جيرمان بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، الإعلان عن أول صفقة صيفية، بطريقة مشوقة.
حيث نشر بي إس جي، إعلانا يشير إلى وصول طائرة إلى العاصمة الفرنسية قادمة من ميلانو في تمام الساعة الـ 11 صباحا.
ومن المفترض يستعد سان جيرمان بهذا المنشور للإعلان عن انضمام المدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار، قادما من إنتر ميلان الإيطالي، في صفقة انتقال حر.
وسيكون سكرينيار بذلك أول صفقة صيفية للفريق الباريسي، عقب إعلان التعاقد مع المدرب الإسباني لويس إنريكي، أمس الأربعاء.

يذكر أن إنريكي وقع عقدا يمتد حتى صيف 2025، بينما ينتظر أن يوقع سكرينيار عقدا مدته 5 مواسم.

باريس سان جيرمان الميركاتو الصيفي ميلان سكرينيار