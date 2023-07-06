تحرير تاجر فاكهة بعد احتجازه لمساومة زوجته بمنطقة المرج

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى ضبط 3 أشخاص لاحتجازهم شخصا ومساومة أهليته على مبلغ مالى مقابل إطلاق سراحه، وإعادته سالماً لأهليته.

تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من إحدى السيدات بتلقيها اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص "غير معلوم لديها" عبر الهاتف المحمــول الخاص بزوجها تاجر خضراوات وفاكهة، مقيم بدائرة القسم أشار خلاله المُتصل باحتجازه لزوجها بسبب خلافات مالية بينهما قيمة بعض المزروعات على أن يقوم بإطلاق سراحه فى حالة رد المبلغ المُشار إليه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (فكهانى- مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس)، بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب واحتجاز المجنى عليه داخل المخزن الخاص به الكائن بدائرة قسم شرطة عين شمس، وتم بارشاده ضبط (شخصين) وبصحبتهما المجنى عليه داخل المخزن المشار إليه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.