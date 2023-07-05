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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

100 مستوطن إسرائيلي يهاجمون الفلسطينيين عند مدخل البيرة الشمالي

أرشيفية
أرشيفية
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قالت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، إن عشرات المستوطنين، هاجموا سيارات المواطنين الفلسطينين عند مدخل مدينة البيرة الشمالي، بالحجارة.

وأفاد شهود عيان بأن نحو 100 مستوطن يتجمهرون قرب مدخل البيرة الشمالي، ويرشقون مركبات المارة بالحجارة، ما أدى لتحطم زجاج عدد منها.

وفي وقت سابق اليوم، أحرق مستوطنون، عشرات أشجار الزيتون في بلدة بورين جنوب نابلس.

وأفاد رئيس المجلس القروي إبراهيم عمران لـ"وفا"، بأن عددا من مستوطني "يتسهار" المقامة على أراضي المواطنين، أضرموا النار في حقول زراعية جنوب البلدة، ما أدى إلى احتراق عشرات أشجار الزيتون في المنطقة.

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