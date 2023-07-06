صدام بين كولر وإدارة الأهلي بسبب سياسة بيع النجوم

يعكف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، على الانتهاء من تصور شكل الفريق في الموسم المقبل، بعد أن يجري عملية الإحلال والتجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، ويستقر بشكل نهائي على اللاعبين الراحلين عن الفريق، وكذلك ملف الصفقات الجديدة، التي يبرمها قبل انطلاق الموسم.

وهناك حالة توتر في العلاقة بين المدير الفنى للنادي الأهلي ومجلس الإدارة بسبب تمسك كولر بالنجوم ورفضه رحيل محمد الشناوي الحارس الأساسي كما رفض مارسيل كولر بيع بيرسي تاو عن صفوف المارد الأحمر في الفترة المقبلة، فلقد أبدى الخواجة السويسري موافقته على رحيل حمدي فتحي إلى نادي الوكرة القطري فقط، رافضا تفريغ الفريق الأحمر من نجومه وهو متحفظ على بيع الشناوي، خاصة إنه لا يثق في إمكانيات الثنائي علي لطفي ومصطفي شوبير حارسي الأهلي .

ويعد ملف محمد الشناوي فى يد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي ومن المنتظر أن يعقد مارسيل كولر جلسة خاصة مع بيبو خلال الأيام المقبلة، لحسم كل الملفات الشائكة.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي تفاصيل المفاوضات التى يجريها النادي لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مؤكدا أن الأهلي لن يتعاقد مع صفقات سوبر تكبد خزينته الملايين مشيرا إلى أن إمام عاشور، نجم الزمالك السابق، لا يرغب فى العودة إلى نادي ميتلاند الدنماركي، حيث لا يريد إكمال مسيرته الرياضية القصيرة معه والتى بدأها فى الشتاء الماضي .

وشدد المصدر على أن هناك أكثر من نادٍ فى الدوري المصري، يرغبون فى التعاقد مع عاشور ، على رأسهم نادي بيراميدز،الأكثر جدية في المفاوضات مع التوضيح على صعوبة عودته إلى الزمالك، الذى يعاني من أزمات مالية.

وقال المصدر إن الأهلي تفاوض مع نجم الزمالك السابق، عن طريق وكيله ولكن المفاوضات تجمدت لحين حسم الصفقة خاصة بعد أن هتفت جماهير الأهلي في لقاء فيوتشر قبل الماضي ضد إمام عاشور وأعلنوا صراحة عدم رغبتهم في التعاقد مع إمام عاشور، لذلك قرر مسئولو الأهلي تجميد التفاوض مع وكيل اللاعب.

وفى نفس الوقت يقترب النادي الأحمر من ضم محمد رضا بوبو ، لاعب خط وسط فريق فيوتشر ، وهى الصفقة الأقرب للتنفيذ،حيث قطع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي شوطا كبيرا مع اللاعب خلال الفترة الماضية وفتح معه خط اتصالات مكثفة لحين حسم الصفقة والتي لن تتجاوز قيمتها ٢٥ مليون جنيه.