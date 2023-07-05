ميناسيان يلتقى أمين سر الفاتيكان لبحث قضايا لبنان والشرق الأوسط وأرمينيا

التقى كاثوليكوس بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك البطريرك روفائيل بدروس الحادي والعشرون ميناسيان خلال تواجده بروما، أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين في مقره في الكرسي الرسولي في الفاتيكان برفقة الأب أفيديك هوفانسيان.

واتسم اللقاء بالودية والمحبة تخللته مناقشة قضايا لبنان والشرق الاوسط وأرمينيا وسائر المنطقة في ظل تفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية القائمة وانعكاساتها على حياة المواطنين.

وخلال اللقاء، تحدث البطريرك ميناسيان بإسهاب عن برنامج عمله والإستراتيجية المقبلة التي تهدف إلى تعزيز وتجديد خدمة الكنيسة والمساهمة في دعم ابنائها والمحافظة على كيانهم واحتضانهم وخدمتهم.

وهنأ الكاردينال بارولين في مستهل كلمته، البطريرك ميناسيان بمناسبة اليوبيل الخمسين لكهنوته، متمنيا له والكنيسة دوام الازدهار.