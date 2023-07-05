مقتل وإصابة 17 شخصا جراء تفجير انتحاري في باكستان

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 14 آخرين جراء تفجير انتحاري في باكستان، استهدف نقطة أمنية بشمال غرب البلاد، حسبما أعلن مسؤول بالشرطة الباكستانية اليوم الأربعاء.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن الانفجار وقع بمدينة "ميران شاه" في إقليم "خيبر بختنخوا" القريبة من حدود أفغانستان، مشيرة إلى أن القتلى جنديين اثنين وطفل 10 سنوات، وأن جميع المصابين من المدنيين.

وأطلقت قوات الشرطة عملية بحث عن المتورطين في التفجير، ولم تعلن أي جهة حتى الآن عن مسؤوليتها عن الهجوم.

وكان قد حث رئيس وزراء باكستان شهباز شريف الجمعة، المجتمع الدولي على الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمر«cop 27» الذي عُقد في شرم الشيخ، وكذلك تفعيل صندوق الخسائر والأضرار على أساس مبدأ العدالة.

وقال رئيس وزراء باكستان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - "يجب على المجتمع الدولي الوفاء بالالتزامات التي قطعها على نفسه في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في شرم الشيخ، بما في ذلك تفعيل صندوق الخسائر والأضرار على أساس مبدأ العدالة، وكذلك تقديم المنح التي لا تزيد من مديونية الدول النامية وتمكين الدول المعرضة لتغير المناخ من الوصول إلى الصندوق على أساس مؤشر الضعف المناخي".

جاء ذلك خلال كلمته في قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد" التي تُعقد في العاصمة الفرنسية باريس، والتي بدأت أمس ويشارك فيها أكثر من 50 رئيس دولة.

ولفت رئيس وزراء باكستان الانتباه إلى الأحداث العالمية التي تسببت في حدوث أزمات متعددة في الدول النامية مثل باكستان.. مضيفا أن هذه الأحداث أدت إلى توقف التنمية، وتسببت الاضطرابات في سلسلة التوريد في ارتفاع أسعار السلع؛ مما أدى إلى تضخم عكسي، ثم أدت الأحداث المناخية الشديدة إلى حدوث فيضانات غير مسبوقة كلفت باكستان خسائر تقدر بنحو 30 مليار دولار.