اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بنسبة نجاح 64‎%

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرا لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023، وبلغت نسبة النجاح في امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 64.47‎%‎.

وشملت قائمة أوائل الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022-2023، 29 طالبًا وطالبة.

وجاءت احصائيات نتيجة الدبلومات الفنية 2023، بلغ عدد المتقدمين 739170 طالب وطالبة، داخل 2553 لجنة، وعدد مشرفين 220 ألف معلما، وكان عدد الحاضرين 734108 طالب وطالبة بنسبة حضور 99.3%، وأكدت نتيجة الدبلومات الفنية 2023 أن إجمالي الناجحين من الطلاب 473264 طالب وطالبة بنسبة نجاح 64.47%.

وكشف الوزير أن يوم 29 يوليو الجاري موعد امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثاني 2023 للطلاب الراسبين في مادة أو مادتين بالدور الأول.