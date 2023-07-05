صور|رئيس هيئة الإسعاف المصرية يتفقد فرع محافظة الفيوم

زار الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية الميدانية، فرع الهيئة بمحافظة الفيوم للوقوف على حجم الإنجاز بمشاريع الهيئة بالمحافظة بهدف تحسين مستوى الخدمة الإسعافية المقدمة لأبناء محافظة الفيوم، حيث استهل رئيس هيئة الإسعاف المصرية الجولة بزيارة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بديوان عام المحافظة، مؤكدًا أن تلك الزيارة تأتي كعرفان بالطفرة التي شهدتها هيئة الإسعاف المصرية خلال الفترة التي ترأس فيها الدكتور الأنصاري محافظ الفيوم، هيئة الإسعاف المصرية، والتي تمثل حجر الزاوية لما وصلت إلية هيئة الإسعاف المصرية اليوم.

كما استطرد رشيد، في سياق حديثه للأشادة بالنموذج الذي تجسده محافظة الفيوم في كيفية تسخير كافة إمكانات ومقدرات المحافظة لخدمة أبنائها وتحديداً في المجال الصحي، مؤكداً تطلعه للاستفادة من تلك التجربة التي تبرهن أن المحافظات ذات الطابع الريفي أصبحت تتصدر خريطة التنمية التي رسمتها القيادة السياسية.

واشتمل اللقاء على سلسلة من التفاهمات والحلول بين كلاً الجانبين لتوطيد أواصر التعاون لخدمة ابناء محافظة الفيوم على الوجه الأمثل، حيث تم بحث آليات إنشاء مقر جديد لهيئة الإسعاف المصرية بمنطقة دمو، والتحضير لفرش نقاط الإسعاف المنشأة حديثاً ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتوفير الأطقم الطبية المتخصصة لنقطة إسعاف قرية تونس، والعمل على ربط سيارات الإسعاف بأقسام الطوارئ بالمستشفيات العامة والمركزية، عن طريق الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الفيوم.

وفي ختام اللقاء أهدى الدكتور عمرو رشيد، المحافظ درع هيئة الإسعاف المصرية إعتزازاً بدوره في دعم المنظومة الإسعافية، ولكونه أحد اهم الرواد المؤسسين للعمل الإسعافي في مصر.

في ذات السياق حرص الدكتور عمرو رشيد خلال زيارته التفقدية على الإجتماع بمجموعة من الأطقم الإسعافية والعاملين، حيث أستعرض عدد من الخطوات والتفاهمات التي تعمل الهيئة عليها حالياً لتحسين بيئة العمل في كافة اوجهها وأشكالها، والتي تتم بالتوازي مع مخطط الدولة لتحسين بيئة العمل للكوادر البشرية بالمنظومة الصحية بشكل عام، مؤكداً إيمانه وقناعته بأن تلك المؤسسة تمثل خط الدفاع الأول للزود عن المريض والمصاب في المرحلة التي تسبق التدخل الطبي بالمستشفى.



تأتي تلك الزيارة في إطار جولة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بمحافظة الفيوم لتفقد مبادرة 100 يوم صحة والتي شملت كذلك تفقد عدد من المنشآت الصحية بالمحافظة.