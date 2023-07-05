باكستان تؤكد حرصها على تعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم /الأربعاء/ عن تقدير باكستان لعلاقاتها مع الولايات المتحدة، وحرصها الشديد على تعزيز هذه العلاقات.

جاء ذلك في تهنئة شهباز شريف للرئيس الأمريكي جو بايدن والشعب الأمريكي بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

وكتب رئيس الوزراء الباكستاني في تغريدة على تويتر: "لطالما كانت باكستان تقدر بشدة علاقتها مع الولايات المتحدة"، وأضاف أنه على مدار الـ 75 عاما الماضية، استمرت العلاقات الثنائية في التوسع والتعميق، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة هي أحد الشركاء التجاريين والدفاعيين والاقتصاديين الرئيسيين لباكستان.

وقال "لقد حافظت الحكومتان في إسلام أباد وواشنطن على مسار العلاقات الثنائية مستقرا، وهو ما يشير إلى ديناميكية شراكتنا".