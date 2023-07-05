السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بمصر القديمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط طرفي مشاجرة وبحوزتهم سلاح نارى وأسلحة بيضاء بمصر القديمة.

تلقى قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بمشاجرة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين كلٍ من (طرف أول "شخصين" طرف ثان " ثلاثة أشخاص" جميعهم مقيمون بدائرة القسم) بسبب مشادة كلامية بين الطرفين لتضرر الطرف الأول من توقف سيارة مملوكة للطرف الثانى أمام مخزن خاصته بمحل البلاغ تعدى كلٌ منهما على الآخر، وقام على إثرها أحد الأشخاص من الطرف الثانى بإطلاق عيار خرطوش فى الهواء "دون إصابات".

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم .. وبحوزتهم (فرد خرطوش وطلقتين وفارغ من ذات العيار- 4 سلاح أبيض "سنجة")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.