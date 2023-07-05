استقرار أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023

شهدت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023، حالة من الاستقرار فى السوق المحلية، نتيجة لقلة الإقبال على شراء الأسماك من قبل المواطنين، تزامنا مع استمرار الاحتفال بعيد الأضحى والإقبال على اللحوم الحمراء.

وبلغت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم لأهم أنواع السمك للمستهلك المصري، تراوحت أسعار السمك البلطى بين 61 و72 جنيهًا للكيلو، وتراوحت الكابوريا بين 130 و160 جنيهًا، ودارت المكرونة السويسى حول 60 و90 جنيها.

كيلو الدنيس حول 100 و180 جنيهًا، وتراوح كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» بين 160 و240 جنيها، ووصلت أسعار المرجان حول 20 و42 جنيهًا، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و250 جنيهًا، وبلغ كيلو السمك البورى حول 42 و92 جنيهًا.

أما أسعار السمك المكرونة السويسي، تراوحت بين 60 و90 جنيها للكيلو الواحد.

أسعار السمك الكاليماري، تتراوح أسعار السمك الكاليماري داخل سوق العبور بين 140 و260 جنيها للكيلو الواحد.

أسعار السمك السردين، تراوحت بين 30 و70 جنيها للكيلو.

أما سمك قشر البياض، فتراوح اليوم بين 70 و100 جنيه للكيلو.

وأسعار السمك سمك الوقار، تتراوح بين 80 و120 جنيها للكيلو.

وتراوح كيلو الجمبري الجامبو من 370 إلى 450 جنيها.

بلغ كيلو الجمبري 1 من 280 إلى 350 جنيها.

سعر الجمبري 2 من 180 إلى 250 جنيها

سعر كيلو الجمبرى الصغير من 120 إلى 160 جنيها.

سعر كيلو الجمبرى الوسط 250 جنيها.

سعر كيلو الجمبرى الجامبو 350 جنيها.

سجل كيلو الجمبرى المجمد 90 جنيها.

تراوح سعر كيلو كابوريا من 80 إلى سعر 160 جنيهات.

سعر كيلو مرجان 1 من 60 إلى سعر 70 جنيها.

بلغ كيلو مرجان 2 من 48 إلى سعر 58 جنيها.

تراوح كيلو مرجان مجمد من سعر 20 إلى سعر 30 جنيها.

بلغ كيلو بربون 1 من سعر 60 إلى سعر 76 جنيها.

سجل كيلو بربون 2 من سعر 50 إلى سعر 58 جنيها.

تراوح كيلو بربون مجمد من 25 إلى سعر 35 جنيها.

وصل سعر كيلو سردين من 35 إلى سعر 75 جنيها.

و بلغ كيلو كسكمري من سعر 30 إلى سعر 70 جنيها.