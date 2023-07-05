المغرب الأوليمبي يقصي مالي ويواجه منتخب مصر في نهائي كأس الأمم الإفريقية

تأهل منتخب المغرب الأوليمبي إلى نهائي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، بعد الفوز على نظيره مالي بركلات الترجيح 4/3 عقب انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابى 2-2، في المواجهة المثيرة التي أقيمت بينهما اليوم، الأربعاء، على ملعب الأمير مولاي عبدالله في الرباط في إطار مواجهات الدور نصف النهائي في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة والمقامة بالمغرب.

ليضرب المنتخب المغربي موعدًا مثيرًا أمام نظيره منتخب مصر بعدما تأهل الأخير إلى المباراة النهائية بعد الفوز على منتخب غينيا بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء.