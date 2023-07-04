برلماني: دعم صندوق قادرون باختلاف بمليار جنيه جاء في توقيت مهم

شارك المهندس إيهاب منصور؛ رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في اجتماع لجنة التضامن والأشخاص ذوي الاعاقة بمجلس النواب الذي انتهى منذ قليل لمناقشة مشروع قانون بدعم صندوق "قادرون باختلاف" بمبلغ مليار جنيه من عدة جهات وهى: هيئة قناة السويس بمبلغ 100 مليون جنيه وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمبلغ 200 مليون جنيه وصندوق تحيا مصر بمبلغ 100 مليون جنيه و صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والارهابية والامنية واسرهم بمبلغ 100 مليون جنيه وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بمبلغ 500 مليون جنيه ، باجمالى مبلغ مليار جنيه .

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على توريد المبالغ المنصوص عليها لصالح صندوق قادرون باختلاف قبل انتهاء العام المالى 2023 / 2024 .

وتحدث النائب قائلا : نشكر تلك الجهات على دعمها لذوى الاعاقة ونتطلع لسرعة توريد المبالغ المتفق عليها فى خلال مدة 3 شهور حتى يمكن الاستفادة بها فى اقرب وقت ممكن والمساعدة فى تحسين تقديم الخدمات لذوى الاعاقة .

وبسؤاله عن حل مشاكل ذوى الاعاقة من خلال هذا الدعم ، قال النائب : بالتاكيد هذا المبلغ لن يحل كل المشاكل ولكنه سيساهم فى حل جزء من المطلوب ، مستطردا : نحن نحتاج عدة مليارات لتحريك ملف ذوى الاعاقة بالصورة المطلوبة فى ظل عددهم الذى تخطى 12 مليون مواطن ولم يصدر لهم سوى 1 مليون بطاقة خدمات متكاملة فقط بنسبة 8 % من اجمالى العدد ، بخلاف تطبيق كود الاتاحة .

واشارت المادة الاولى من القانون على منح تلك المبالغ استثناءا من احكام القوانين المنظمة لتلك الجهات ( قانون رقم 30 لسنة 1975 وقانون رقم 59 لسنة 1979 وقانون رقم 84 لسنة 2015 وقانون رقم 16 لسنة 2018 وقرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 1979 ).