محافظ قنا يوجه بتعويض المزارعين المتضررين من انهيار أحد أحواض الغابة الشجرية بالصالحية

عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اجتماعًا موسعا لمتابعة تنفيذ الإجراءات التى تم اتخاذها إثر انهيار أحد أحواض الغابة الشجرية بالصالحية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة ، و محمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام المساعد ، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد علي رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والمهندس أيمن رشاد رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة ، والنائب محمد احمد الجبلاوي عضو مجلس النواب ، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

وقال محافظ قنا إنه تم وقف الصرف علي هذا الجزء من أحواض الغابة الشجرية والواقع علي مساحة 250 فدانا، وتم البدء فى تدعيم جسور الحماية للجهة الغربية والمناطق الضعيفة من أحواض الصرف لعدم حدوث أي انهيارات مستقبلا ، بالإضافة إلى تشغيل البوستر الخاص برفع مياه الصرف الصحي ( المنقاه ) وصرفها علي مساحة 350 فدانا أخرى مُعده لاستقبال تلك المياه لاستخدامها في أعمال الزراعة والتشجير.

ووجه محافظ قنا، بسرعة تعويض ملاك الأراضي الزراعية المتضررة من انهيار جسر أحد الأحواض بالغابة الشجرية؛ وذلك بعد حصر الزراعات المتضررة وتقدير حجم الخسائر الناتجة لتعويض المتضررين الذين يملكون عقود ملكية لهذه الأراضي وليس المتعديين علي أراضي أملاك الدولة.