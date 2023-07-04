وزير التجارة: إقامة 17 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة خلال 9 سنوات

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن قطاعي الصناعة والتجارة ، حققا تطوراً ملموساً خلال الـ9 سنوات الماضية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية عام 2014، حيث أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماماً غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير باعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومى وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.

وقال وزير التجارة والصناعة، في تصريحات صحفية اليوم، خلال إعلانه أهم إنجازات القطاع الصناعي خلال السنوات الـ 9 الماضية فترة تولي الرئيس السيسي حكم مصر، شهدت إقامة 17 مجمعا صناعيا بـ 15 محافظة، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، وقد تم الانتهاء من إنشاء هذه المجمعات الصناعية بنسبة 100%.



( المجمع الصناعى بمدينة السادات بالمنوفية ) باجمالى وحدات 296 وحدة والمجمع الصناعى بمحافظة بورسعيد جنوب الرسوة باجمالى 118 وحدة، و(المجمع الصناعى بمدينة بدر بالقاهرة) بإجمالى 87 وحدة، والمجمع الصناعى بمرغم 1 بالإسكندرية باجمالى 238 وحدة، ومجمع مرغم 2 بالاسكندرية بإجمالي 204 وحدة .

و (مجمع الغردقة بالبحر الأحمر) بإجمالى 218 وحدة، والمجمع الصناعي بالمحلة الكبرى بالغربية باجمالى 611 وحدة، و أيضًا (المجمع الصناعي بالبغدادي بالأقصر) بإجمالى 206 وحدة، والمجمع الصناعي بالمطاهرة بالمنيا باجمالى 68 وحدة، والمجمع الصناعي بغرب جرجا بسوهاج باجمالى 178 وحدة، والمجمع الصناعي ببياض العرب ببني سويف باجمالى 266 وحدة، ومجمع عرب العوامر بمحافظة أسيوط باجمالى 272 وحدة، ومجمع هو بمحافظة قنا باجمالى 420 وحدة، ومجمع الجنينة والشباك بمحافظة أسوان باجمالى 308 وحدة، والمجمعين الصناعيين بالفيوم (المعدني بإجمالي 116 وحدة والخرساني بإجمالي 576 وحدة)، وجاري الانتهاء من أعمال ترفيق مجمع حوش عيسى بمحافظة البحيرة بإجمالي 864 وحدة تمهيداً لطرحه.

وأضاف وزير التجارة والصناعة ، أن القطاع الصناعي المصري شهد إنشاء العديد من المدن الصناعية الجديدة شملت ( مدينة الجلود بالروبيكي ئ) علي مستحة 506 أفدنة، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى منها بنسبة 100%، والمرحلة الثانية بنسبة 45% والمرحلة الثالثة بنسبة 95% .

وتم اطلاق ( برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر) و شهد مشروع تنفيذ أعمال البنية التحتية شبكات (مياه – صرف – طرق – كهرباء - اتصالات – غاز طبيعي) في منطقتي غرب جرجا، وغرب طهطا بمحافظة سوهاج ومنطقتي قفط وهو بمحافظة قنا.

وبالنسبة للاراضي الصناعية ، بلغت المساحة الإجمالية للأراضي الصناعية المطروحة خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2020 شاملة الطرق والخدمات والمساحات الخضراء وساحات الانتظار 37 مليون متر مربع

وبلغت عدد قطع الأراضي الصناعية المخصصة من عام 2016 وحتى مايو 2023 نحو 3905 قطعة أرض، بإجمالي مساحة 14 مليون و800 ألف متر مربع.

واشار الوزير الي انه تم منح 85 ألف و752 رخصة تشغيل من عام 2017 وحتى مايو 2023، ومنح 7433 رخصة بناء من عام 2015 وحتى مايو 2023 ، و منح 57 ألف و122 سجل صناعي.

كما تم الانتهاء من ترفيق 10 مناطق صناعية، وجاري استكمال أعمال الترفيق في 26 منطقة صناعية، واعتماد 720 عقد بيع أراضي موقعة بنظام المطور الصناعي.

وقامت هيئة التنمية الصناعية بعمل 56.6 ألف دراسة في مجالات ( التخفيضات الجمركية، واحتياجات الجهات الحكومية، والمناقصات الحكومية، ومساندة الصادرات ) .