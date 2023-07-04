ads
الأربعاء 05 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

غدا.. الإنتاج الثقافي يختتم برنامج الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يختتم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، فعاليات الاحتفال بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، وذلك بأمسية شعرية غنائية، في التاسعة مساء غد الأربعاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

يشارك في الحفل المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمى، بفرقته الموسيقية التي تقدم باقة من أشهر الأغاني الوطنية والتراثية، يتغنى بها المطربين: أحمد محسن، وحنان الخولي، وهند عمر، كما يقدم الشاعر محمد بهجت، مجموعة من القصائد الشعرية في حب الوطن.

يشار إلى أن فعاليات البرنامج تقدم مجانا للجمهور يوميا في الفترة من ٣٠ يونيو الماضي وحتى ٥ يوليو الجاري، ضمن العديد من الفعاليات التي تنظمها وزارة الثقافة في مختلف القطاعات التابعة لها، احتفالا بذكرى ثورة ٣٠ يونيو.

قطاع شئون الإنتاج الثقافي ذكرى ثورة ٣٠ يونيو ساحة مركز الهناجر للفنون نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية الاغاني الوطنيه وزارة الثقافة ثورة ٣٠ يونيو الاحتفال بذكرى ثورة ٣٠ يونيو