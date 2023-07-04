غدا.. الإنتاج الثقافي يختتم برنامج الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو

يختتم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، فعاليات الاحتفال بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، وذلك بأمسية شعرية غنائية، في التاسعة مساء غد الأربعاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

يشارك في الحفل المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمى، بفرقته الموسيقية التي تقدم باقة من أشهر الأغاني الوطنية والتراثية، يتغنى بها المطربين: أحمد محسن، وحنان الخولي، وهند عمر، كما يقدم الشاعر محمد بهجت، مجموعة من القصائد الشعرية في حب الوطن.

يشار إلى أن فعاليات البرنامج تقدم مجانا للجمهور يوميا في الفترة من ٣٠ يونيو الماضي وحتى ٥ يوليو الجاري، ضمن العديد من الفعاليات التي تنظمها وزارة الثقافة في مختلف القطاعات التابعة لها، احتفالا بذكرى ثورة ٣٠ يونيو.