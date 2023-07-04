هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الثلاثاء

تراجعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء- اول جلسات الاسبوع عقب اجازة عيد الاضحي المبارك، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 7.7 مليار جنيه، مدفوعة بمبيعات المستثمرين العرب، ليسجل في الختام 1.154 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 1.13%، ليغلق عند مستوى 17,466.18 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX50 بنسبة 0.49%، ليغلق عند مستوى 3,246.62 نقطة.

كما تراجع المؤشر EGX70 بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3,523.1 نقطة، وكذلك المؤشر "WEI-EGX100" بنحو 0.44%، ليغلق عند مستوى 5,219.07 نقطة.

وهبط ايضا مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.92% ، ليغلق عند 21,221.38 نقطة، وكذلك مؤشر EGX ESG بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 2,925.73 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX30-TR بنسبة 1.14%، ليغلق عند مستوى 7,311.13 نقطة.

وسيطر على تعاملات المصريين والأجانب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بنحو 36.3 مليون جنيه، و 31.2 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 67.5 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم بنحو1.4 مليار جنيه، بعد التعامل على 637 مليون سهم، من خلال 64.6 ألف عملية منفذة.