فيديو.. كاميرات المراقبة توثق حادث صدم سيدة واسرتها في مدينتي

وثقت كاميرات المراقبة في مدينتي بالتجمع الخامس بالقاهرة حادث صدم سيارة لسيدة وأولادها ووفاتها وإصابة أبنائها إصابات بالغة.

فيما تواصل الأجهزة الأمنية وتحقيقات المباحث والنيابة لكشف ملابسات الحادث.

كان قد نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بأن مرتكب حادث التصادم بإحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة، والذى أسفر عن وفاة إحدى السيدات (صيدلانية) وإصابة آخرون "ضابط شرطة".

الفيديو من هنا

https://www.facebook.com/100069366240945/posts/pfbid02Tv7pPKnAuTK2untk2YzhMsnitExXeMxuMEimRKS3bHhPbGnzziZEkomCGwwr5MGvl/?mibextid=Nif5oz