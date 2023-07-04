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الثلاثاء 04 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

فيديو.. كاميرات المراقبة توثق حادث صدم سيدة واسرتها في مدينتي

الفيديو
الفيديو
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وثقت كاميرات المراقبة في مدينتي بالتجمع الخامس بالقاهرة  حادث صدم سيارة  لسيدة وأولادها ووفاتها وإصابة أبنائها إصابات بالغة. 
فيما تواصل الأجهزة الأمنية وتحقيقات المباحث والنيابة لكشف ملابسات الحادث. 

كان قد نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بأن مرتكب حادث التصادم بإحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة، والذى أسفر عن وفاة إحدى السيدات (صيدلانية) وإصابة آخرون "ضابط شرطة".

 

الفيديو من هنا 

https://www.facebook.com/100069366240945/posts/pfbid02Tv7pPKnAuTK2untk2YzhMsnitExXeMxuMEimRKS3bHhPbGnzziZEkomCGwwr5MGvl/?mibextid=Nif5oz

مدينتي بالتجمع الخامس سيارة لسيدة