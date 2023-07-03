رئاسة مدينة الحسنة بوسط سيناء تستقبل لجنة المتابعة والتقييم بديوان عام المحافظة

أستقبلت رئاسة مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء لجنة المتابعة وتقيم الإداء بالإدارة المركزية بديوان عام محافظة شمال سيناء برئاسة احمد صبحي مدير إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة في إطار دعم وتوجيه لجان المتابعة بالإدارة المركزية بديوان عام محافظة شمال سيناء وطبقا لتوجيهات محافظ شمال سيناء.

إستقبل اليوم محمد أحمد المغربي سكرتير عام مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء لجنة المتابعة وتقيم الإداء بديوان عام المحافظة برئاسة احمد صبحي مدير إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة حيث رحب سكرتير المركز والمدينة بأعضاء اللجنة مؤكدا علي حرصه بتقديم كافة أوجه الدعم والتعاون لتسهيل عمل تلك اللجان لمتابعة الخدمات المقدمه للمواطنين علي أرض الواقع وفي إطار حرص رئيس المركز والمدينة علي النهوض بمستوى الخدمات المقدمه للمواطن بمركز ومدينة الحسنه في كافة المجالات حيث قامت اللجنة بمباشرة عملها بالمرور علي بعض الإدارات الخدمية بالمدينة والإدارات الداخلية بديوان عام المجلس لتقديم الدعم والتوجيه.

كما وجه سكرتير عام مركز ومدينة الحسنة مديري الإدارات والجهات التنفيذية بالتعاون مع لجنة المتابعة خلال زياراتها مثنيا علي جهود أعضاء اللجنة في الوقوف علي مستجدات العمل وإعداد التقارير والملاحظات بالخدمات التي تقدمها رئاسة مركز ومدينة الحسنة لخدمة جميع المواطنين بمركز ومدينة الحسنه بما يدعم خطط التنمية التي تشهدها المنطقة.