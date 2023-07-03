رسميًا.. الاتفاق السعودي يتعاقد مع جيرارد

تعاقد نادي الاتفاق السعودي، اليوم الاثنين، رسميًا، أسطورة ليفربول الإنجليزي ستيفن جيرارد لتولي القيادة النية الفريق في الموسم المقبل 2023 /2024.

وأعلن الاتفاق تعاقده مع جيرارد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل "تويتر"، وكتب: "هنا منبع الأساطير، يسعدنا الإعلان عن التعاقد مع جيرارد كمدرب لنادي الاتفاق.

وكان وكيل جيرارد قد وصل إلى الى المملكة العربية السعودية خلال الساعات الماضية لاتمام التعاقد، بعد مفاوضات استمرت لأيام، ووافق على تدريب فريق الاتفاق بعد مشاورات عائلته.

وتولى جيرارد تدريب أندية رينجرز الإسكتلدني وأستون فيلا الإنجليزي، حيث قاد الأول للعودة لمنصات التتويج بحصد لقب الدوري الأسكتلندي في ثاني مواسمه وبشكل مميز، حيث أنهى الفريق الموسم بلا هزيمة، وأقيل من تدريب النادي الإنجليزي قبل 8 أشهر بعد تراجع نتائج الفريق ودخوله دوامة الهبوط..